Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе

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Курс рубля, по прогнозу эксперта, останется в рамках умеренных колебаний на текущей неделе. По словам начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, до конца недели доллар будет торговаться в диапазоне от 79 до 86,5 рубля, евро — от 88 до 96 рублей, а юань — в пределах 10,8–11,8 рубля. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» 6 мая.
На 6 мая Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 81,9 рубля, евро — 92,9 рубля, а юаня — 11,3 рубля. Между тем, по информации Московской биржи, 5 мая китайская валюта торговалась на уровне 11,2 рубля.
Напомним, 8 апреля Центробанк сообщал об укреплении рубля в марте, что объясняется положительным торговым балансом и повышенным интересом к рублевым активам. В то же время индекс Мосбиржи по итогам месяца продемонстрировал снижение, чему способствовали как внешнеполитические риски, так и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики.
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«В первой половине мая существенных изменений в действующей динамике рублевых инструментов, вероятно, не предвидится. Длинные выходные снизят торговую активность на валютном рынке, а основные факторы, влияющие на курс, остаются связаны с геополитикой», — отметил Соболев.
Напомним, 8 апреля Центробанк сообщал об укреплении рубля в марте, что объясняется положительным торговым балансом и повышенным интересом к рублевым активам. В то же время индекс Мосбиржи по итогам месяца продемонстрировал снижение, чему способствовали как внешнеполитические риски, так и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики.
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Дайана Хусинова