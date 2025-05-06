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Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Курс рубля, по прогнозу эксперта, останется в рамках умеренных колебаний на текущей неделе. По словам начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, до конца недели доллар будет торговаться в диапазоне от 79 до 86,5 рубля, евро — от 88 до 96 рублей, а юань — в пределах 10,8–11,8 рубля. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» 6 мая.
На 6 мая Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 81,9 рубля, евро — 92,9 рубля, а юаня — 11,3 рубля. Между тем, по информации Московской биржи, 5 мая китайская валюта торговалась на уровне 11,2 рубля.

«В первой половине мая существенных изменений в действующей динамике рублевых инструментов, вероятно, не предвидится. Длинные выходные снизят торговую активность на валютном рынке, а основные факторы, влияющие на курс, остаются связаны с геополитикой», — отметил Соболев.

Напомним, 8 апреля Центробанк сообщал об укреплении рубля в марте, что объясняется положительным торговым балансом и повышенным интересом к рублевым активам. В то же время индекс Мосбиржи по итогам месяца продемонстрировал снижение, чему способствовали как внешнеполитические риски, так и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

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#рф
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Эксперт Гулиев: Европа не сможет полностью загрузить хранилища газом к ноябрю
Эксперт Гулиев усомнился в заполненности европейских хранилищ газом к ноябрю
05 мая 2025, 19:50

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Европейским странам скорее всего не удастся достичь целевого значения заполненности газовых хранилищ к 1 ноября. И это несмотря на то, что объёмы закачки сейчас достигли рекордного уровня.
Таким прогнозом поделился с «Известиями» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень запасов в подземном хранилище газа (ПХГ) Европы в мае 2025 года на 36% ниже этого показателя годом ранее.

«Сейчас обсуждаются возможные послабления требований к уровню заполненности ПХГ. В частности, могут снизить планку до 83% к 1 ноября или даже до 75%, но с переносом срока на 1 декабря», — считает эксперт.

По его словам, уже одни только подобные дискуссии оказывают влияние на динамику спотовых цен на газ. Пока ситуация на европейском рынке энергоносителей выглядит стабильной, особенно с учётом снижения импорта Китаем сжиженного природного газа (СПГ). Однако этот фактор будет иметь лишь краткосрочный эффект, заключил Гулиев.

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Оценены риски увеличения безработицы из-за роботизации производства
Александр Разуваев оценил риск роста безработицы из-за роботизации производства
05 мая 2025, 16:56

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил вероятность увеличения безработицы из-за роботизации производственного процесса.
Как было отмечено, на сегодняшний день этот вопрос не стоит остро. Нет оснований говорить о вытеснении живой рабочей силы, отметил Разуваев в беседе с «Татар-информом».

«Минэкономразвития на этот год оценивает дефицит на рынке труда в 2,4 млн человек. Роботизация как раз и внедряется для того, чтобы как-то людей заменять и с дефицитом рабочей силы бороться. Я не считаю, что роботизация решит проблему нехватки рабочих рук», – сказал собеседник агентства.
Разуваев также подчеркнул, что Россия входит в топ-10 стран по внедрению роботизации. Сама работа в этом направлении отражается в виде качества экономики государства.

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В Госдуме рассказали, кого ожидает повышение соцвыплат в мае
01 мая 2025, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, кого ожидает повышение социальных выплат в мае.
С 1 февраля соцвыплаты были увеличены на уровень инфляции. Парламентарий напомнила, что общего повышения не ожидается.

«Отдельные повышения связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился, например в апреле, а с мая наступает новый период, при этом сумма рассчитывается уже от уровня увеличенного в текущем году прожиточного минимума. Но это частные случаи», – подчеркнула Бессараб в беседе с RT.
Федеральный прожиточный минимум был увеличен на 14,75%. При этом в каждом регионе устанавливается свой уровень. Так, для пенсионеров, если их пенсионное обеспечение ниже федерального ПМ, из госбюджета выделаются средства для доведения уровня до общеустановленного. Если же региональный ПМ выше, то доплата до уровня осуществляет их средств регионального бюджета.

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Экономист Беляев спрогнозировал плавное снижение курса рубля в течение года
01 мая 2025, 10:00

Фото: iStock / Larisa Rudenko

В течение года можно ожидать плавного снижения курса рубля по отношению к доллару. К концу 2025-го российская валюта, возможно, потеряет 10-15%.
Такой прогноз в беседе «Радио 1» дал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Наша экономика находится не кризисном состоянии, но не в самом лучшем – темпы её роста невелики. Президент недавно назвал цифру 1,9% в годовом расчёте. Это очень низкие темпы роста. А если посмотреть, из чего он складывается, то, окажется, что военно-промышленный комплекс у нас развивается за счёт бюджетных вливаний. А вот не связанные с ВПК отрасли, причем такие серьёзные, как машиностроение, приборостроение и прочее, находятся сейчас даже в минусе. Плюс Росстат озвучил такую цифру: у нас на годовом уровне инфляция – всё ещё 10%. Имея два основных показателя курсообразования в фундаментальном значении, мы можем сделать вывод, что в течение года, если ситуация не изменится, можно ожидать плавного снижения курса рубля по отношению к доллару», – пояснил Беляев.
По его словам, никаких падений не будет, так как экономика функционирует, и причин для резкого падения нет. Однако для укрепления их тоже нет.
«Это будет ровное снижение. До конца мая, судя по всему, мы вправе ожидать лёгкого снижения рубля по отношению к доллару и евро. К концу года, наверное, рубль потеряет 10-15%», – отметил собеседник «Радио 1».
При этом он признал, что в курс российской валюты могут вмешаться конъюнктурные периоды лёгкого укрепления или лёгкого, снижения. Получается своеобразная зубчатая кривая. Однако резких колебаний ждать не стоит.

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#экономика
#деньги
#рубль
#доллар
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В Минэкономразвития РФ сообщили о повышении тарифов на электроэнергию на 12,6%
01 мая 2025, 09:26

Фото: istockphoto/Dynamicfoto-PedroCampos

В министерстве экономического развития России сообщили об изменении тарифов на передачу электроэнергии. Индексация начнётся с 1 июля 2025 года и составит 12,6%.
С прогнозом социально-экономического развития РФ, подготовленным специалистами ведомства, ознакомились корреспонденты ТАСС. Согласно документу, с 1 июля 2026 года рост тарифов на электричество для населения составит 9,3%, с июля 2027 года — 6,9%, а с 2028 года — 4,9%. Настоящий прогноз составлен с учётом ожидаемых корректировок уровня инфляции, а также роста оптовых цен на газ.

В министерстве также уточнили, что в связи с установлением дифференцированных тарифов для населения в зависимости от уровня потребления электроэнергии параметры индексации установлены исходя из показателей первого диапазона объёмов потребления (наименьший уровень расходования электричества).

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