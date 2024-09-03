Экономист Новикова объяснила стремление Турции в БРИКС

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова заявил, что вступление Турции в БРИКС позволит ей усилить экономическое развитие и получить больший рынок для сбыта своих товаров.
«Турция занимает первое место в мире по экспорту полевого шпата, мировой лидер по добыче пемзы, экспортирует хром, мрамор, барит и другие природные ресурсы. Турция могла бы занять позиции в производстве транспортных средств в рамках союза БРИКС вместо рынка США и Европы», — добавила в беседе с Газета.ру Новикова.
Плюс ко всему страну может привлекать и то. Что БРИКС уже стал серьёзной структурой, альтернативной западному блоку стран, читает эксперт.
Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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Мелисса Тимофеева