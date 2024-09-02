«Троянский конь»: Политолог высказался о желании Турции вступить в БРИКС

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Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg. Этот шаг, по информации издания, направлен на расширение и укрепление влияния Турции в мире, а также на установление связей с развивающимися странами.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» рассказал, что присоединение Турции к БРИКС не окажет значительного влияния на страну.
Собеседник агентства отметил, что Российской Федерации невыгодно вступление Турции в БРИКС, поскольку сейчас перед Россией стоит задача заниматься углублением интеграции в рамках БРИКС.
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«Это не приведет к ухудшению или улучшению экономических отношений между Россией и Турцией. Решение Турции о вступлении в БРИКС — это политическое решение. Причем далеко не факт, что Турция будет вступать. Ей важно само движение в этом направлении, как еще один элемент турецкой многовекторности», — пояснил эксперт.
Собеседник агентства отметил, что Российской Федерации невыгодно вступление Турции в БРИКС, поскольку сейчас перед Россией стоит задача заниматься углублением интеграции в рамках БРИКС.
«А Турция, если она там будет, этим заниматься не станет. Турция может быть троянским конем кого угодно, скажем так, в БРИКС. Поэтому нет, вступление Турции в БРИКС ослабит организацию», — поделился он.Однако стремление Турции вступить в объединение вызовет негативную реакцию Запада, что приведет к возмущению, что уже выгодно России, заключил политолог.
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Дарья Осипова