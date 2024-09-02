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«Троянский конь»: Политолог высказался о желании Турции вступить в БРИКС

Политолог Мирзаян: Турция может быть троянским конем в БРИКС
02 сентября 2024, 17:05
Фото: iStock/9parusnikov

Фото: iStock/9parusnikov

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg. Этот шаг, по информации издания, направлен на расширение и укрепление влияния Турции в мире, а также на установление связей с развивающимися странами.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» рассказал, что присоединение Турции к БРИКС не окажет значительного влияния на страну.

«Это не приведет к ухудшению или улучшению экономических отношений между Россией и Турцией. Решение Турции о вступлении в БРИКС — это политическое решение. Причем далеко не факт, что Турция будет вступать. Ей важно само движение в этом направлении, как еще один элемент турецкой многовекторности», — пояснил эксперт.


Собеседник агентства отметил, что Российской Федерации невыгодно вступление Турции в БРИКС, поскольку сейчас перед Россией стоит задача заниматься углублением интеграции в рамках БРИКС.

«А Турция, если она там будет, этим заниматься не станет. Турция может быть троянским конем кого угодно, скажем так, в БРИКС. Поэтому нет, вступление Турции в БРИКС ослабит организацию», — поделился он.
Однако стремление Турции вступить в объединение вызовет негативную реакцию Запада, что приведет к возмущению, что уже выгодно России, заключил политолог.

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#политолог
#рф
#брикс
#россия
Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
02 сентября 2024, 17:22

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, он примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе, пишет РИА Новости.
Кроме того, планируется, что главы России и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обсудят международные и региональные проблемы и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и партнерства.

В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.

Напомним, МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» Путина.

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Лидер АдГ Вайдель: Шольцу следует собирать чемоданы
02 сентября 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Правительству Германии и федеральному канцлеру Олафу Шольцу после провала на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии следует сделать правильные выборы и начинать собирать чемоданы.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алиса Вайдель. По её мнению, массовый избиратель ожидает другого правительства, поэтому министрам во главе с канцлером не следует пренебрегать волеизъявлением людей в Саксонии и Тюрингии и начинать освобождать кресла.

Согласно результатам выборов, прошедших в указанных землях в воскресенье, большинство голосов набрал «Христианско-демократический союз» (ХДС), заручившись поддержкой 31,9% избирателей. Второе место заняла партия АдГ, которую поддержали 30,6% проголосовавших. На третьем месте оказалась левая партия Союз Сары Вагенкнехт. Она получила 11,1% голосов. Социал-демократическую партию Германии Олафа Шольца поддержали только 7,3% избирателей.

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#олаф шольц
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Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать
02 сентября 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать. В центре столицы республики собрались сотни тувинцев, чтобы поприветствовать главу государства.
Видео встречи президента с жителями Кызыла опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Горожане ждали встречи с российским лидером, несмотря на прошедший в столице град и холодную погоду. Граждане встретили президента овациями, многие старались прикоснуться к нему, сфотографироваться, пожать руку.

Перед этим Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Он пообщался со школьниками, президенту рассказали, чем занимаются девочки на уроках кулинарии. После этого глава государства отметил красивую форму учениц.

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ЮАР поддержала китайский «Консенсус из шести пунктов» по Украине
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому кризису
02 сентября 2024, 16:38

Фото: Istockphoto/ South Africa

Южно-Африканская Республика поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Мы поддерживаем «Консенсус из шести пунктов», предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса», – заявил Рафимоза пекинским журналистам.
Президент ЮАР прибыл в Китай с официальным визитом. Рафимоза примет участие в саммите форума китайско-африканского сотрудничества 4–6 сентября в Пекине.

Ранее Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток, который утратили из-за Айгунского договора с Российской Империей в 1858 году.

Китай накануне выразил беспокойство по намерению Украины быть западным оружием вглубь России.

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Путин в Монголии отпразднует победу над японскими солдатами у реки Халхин-Гол
Ушаков: Путин и Хурэлсух обсудят сотрудничество России и Монголии
02 сентября 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят сотрудничество между странами в промышленности и мировую повестку. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 1 сентября.
«Будет затронута международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах», – цитирует Ушакова ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что главы государств обсудят перспективы в сфере сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта и образования.

Путин посетит Монголию с официальным визитом 2 – 3 сентября. Визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии.

Ранее Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита президента России в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. При этом Украина призвала Монголию арестовать Путина.

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#путин
#политика
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#президент
#россия
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Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
02 сентября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/kodda

Венгрия попросту не сможет выжить в случае прекращения поставок нефти из России. В широком смысле — правительство не сможет накормить страну.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страна не сможет удовлетворить спрос на топливо, так как у неё нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Приостановка Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» стало серьёзным вызовом для Венгрии, подчеркнул министр.

Венгрия и Словакия запросили у Евросоюза консультации по поводу действий Киева. В Брюсселе рекомендовали странам использовать нефтепровод JANAF через Хорватию, однако Будапешт отклонил это предложение. Сийярто назвал Хорватию «ненадёжным» транзитёром, так как с начала боевых действий на Украине правительство страны в пять раз повысило тарифы за транзит относительно средних по рынку.

По словам главы венгерского МИД, ведутся переговоры с украинскими транзитёрами и российскими поставщиками с целью решения вопроса на длительную перспективу. Сийярто отметил, что долгосрочное решение пока не достигнута, но активная работа в этом направлении ведётся.

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#переговоры
#нефть
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Политолог объяснил, о чём говорит победа крайне правой партии «АдГ» на выборах в ФРГ
Политолог Камкин: победа партии «АдГ» повлияет на выборы в Бундестаг
02 сентября 2024, 15:52

Фото: iStock/JARAMA

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в федеральной земле Тюрингия. Газета FT сообщила, что причиной успеха стало стремление немецких избирателей к изменению политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине.
Старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Александр Константинович Камкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что земельные выборы больше влияют на внутреннюю политику страны, чем на внешнюю. По его словам, это еще и сигнал об электоральных предпочтениях перед выборами в Бундестаг.

«Таким образом, можно говорить, что альтернативы для Германии значительно укрепились на востоке страны. Население всех восточных земель, бывших в ГДР, это примерно одна пятая населения страны. Но и традиционно литеральные предпочтения на западе и на востоке, достаточно сильно отличаются. Но в целом можно говорить, что подобный успех немецкой правой партии, будет влиять и на выборы в Бундестаг», — пояснил он.
По его словам, существует высокая вероятность, что свободные демократы могут не пройти в парламент. Это одна из ключевых партий в правительстве. Он отметил, что в позиции альтернативы они могут только усилиться. Также стоит отметить, что движение Сары Вагенкнехт может занять места в Бундестаге благодаря успешным результатам на земельных выборах.

«Это уже будет прямо влиять на расклад сил во внешней политике. Конечно, пока что маловероятно, что "Альтернатива для Германии" войдет в правящую коалицию, но она будет сильно осложнять формирование коррекционного правительства. И ее позиция вынуждена будет использоваться правящими партиями для того, чтобы сыграть на электоральном поле данной партии», — отметил Камкин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии, сказал, что поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«50 стран под нацистскими знаменами»: Почему Запад хочет развалить Россию
Лавров: Запад собрал против России около 50 стран под нацистскими знаменами
02 сентября 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против РФ, в попытке развалить страну. Об этом 2 сентября заявил иностранных дел России Сергей Лавров в МГИМО.
По словам Лаврова, суть политики Запада – развалить Россию, потому что она слишком самостоятельная и свободная. И попытки развалить государство неоднократно предпринимали в разное время.
«Весьма показательная история повторяется, ведь сегодня 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», – заявил Лавров.
Ранее Лавров отметил, что Россия не намерена подстраиваться под западные схемы, которые не учитывают российские интересы. При этом Москва остается открытой для контактов с западными странами.

Накануне американский разведчик Риттер выразил опасение, что военная поддержка Запада ВСУ может привести к мировой ядерной войне.

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#лавров
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Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина из-за ордера МУС
Евросоюз довёл до Монголии позицию по визиту Путина из-за ордера МУС
02 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз выразил Монголии свою «обеспокоенность» из-за предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали сообщила в беседе с журналистами.
Отмечается, что беспокойство вызвано, помимо прочего, ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.

Массрали заявила, что Монголия имеет право развивать собственные международные связи, опираясь на собственные интересы. Однако с 2002 года страна является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России с Монголией нет никаких проблем, связанных с решением МУС.

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#монголия
#россия
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#владимир путин
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