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Политолог Стародубцев прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Политолог Стародубцев: Турция ни при каких обстоятельствах не станет членом ЕС
03 сентября 2024, 12:18
Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Агентство Bloomberg сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Геворк Мирзоян считает, что высказанное намерение вовсе не означает, что Анкара присоединится к организации, но оно подтверждает стремление к сохранению турецкой многовекторности.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» своё мнение по поводу ситуации высказал политический обозреватель, специалист по Турции Иван Стародубцев. На его взгляд, это важное политическое решение, демонстрирующее желание Турции играть не только на старых экономических площадках, но и на нарождающихся и развивающихся.

«Это говорит о том, что страна смотрит в будущее», — считает эксперт.



По его мнению, далеко не факт, что Турция в итоге вступит в БРИКС. Решение о присоединении к организации должно ещё обсудить турецкое Национальное собрание и проголосовать за него. Однако это не просто политическая декларация. Кроме того, что это важный политический шаг, членство в БРИКС принесёт Турции также определённое экономическое оживление и расширение отношений с другими государствами, входящими в организацию, считает Стародубцев.

Кроме того, Турция никогда не играет на политической арене одноходовые партии, продолжил специалист. Анкара всегда стремится просчитывать свои действия на много ходов вперёд, равно как и реакцию своих партнёров, как нынешних, так и потенциальных. Однако данный шаг никак не связан с членством страны в Европейском Союзе. Политолог твёрдо убеждён: Турция ни при каких обстоятельствах не будет членом ЕС.

«Своими шагами, направленными на вступление в БРИКС, Турция показывает западным партнёрам своё неудовольствие их действиями по отношению к стране по самому широкому спектру вопросов: политических, экономических, инвестиционных», — заявил обозреватель.

В частности, Турция недовольна тем, как Запад бесцеремонно вмешивается в торговые и экономические взаимоотношения с Россией, считает Стародубцев. В решении Анкары о вступлении в БРИКС сочетается много факторов. Это и политика, и экономика, и намерение послать западным партнёрам определённый сигнал о том, что Турцию не всё устраивает во взаимоотношениях.

По мнению аналитика, вряд ли стоит ожидать каких-то громких политических заявлений со стороны США и других партнёров Турции на Западе. Однако в кулуарах и по внутренним дипломатическим каналам определённое давление на Анкару обязательно будет оказываться. В случае же реального вступления страны в БРИКС не исключено введение против Турции прямых санкций, заключил Стародубцев.

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#политика
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#турция
#ес
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#брикс
Четверть внесённых Минюстом в реестр иноагентов исключены из него
03 сентября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
Тем не менее, реестр иностранных агентов из числа физических лиц, а также список средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, продолжают пополняться. Причиной попадания в этот список могут быть распространение недостоверной информации о публичной власти РФ, формирование негативного образа ВС РФ, а также публикация материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц.

По словам главы министерства юстиции, добиться исключения из перечня иностранных агентов смогли те граждане и организации, которые прекратили взаимодействие с «западными выгодоприобретателями».

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#информация
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Захарова: Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая о территориях России
03 сентября 2024, 12:29

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава администрации Тайваня Лай Циндэ не вправе говорить от имени Пекина на тему принадлежности территорий Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава администрации Тайваня заявил, что для Пекина вопрос Тайваня якобы не связан с территориальной целостностью. В противном случае, по его мнению, Китаю следовало бы вернуть территории, которые были переданы Российской империи согласно Айгунскому договору в XIX веке.

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Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Российская Федерация придерживается принципа одного Китая.

Она отметила, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая.

«Поэтому глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое», — отмечается в комментарии.

Мнение политиков, «обуреваемых реваншистскими синдромами», не интересуют Россию, добавила она. Захарова порекомендовала ему заняться экономическими проблемами острова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Китай и Россия сотрудничают с 2001 года, напомнив, что между странами давно зафиксирован взаимный отказ от любых территориальных претензий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.

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#россия
#китай
#правительство
#мид
#мнение
#мария захарова
#мид рф
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Минюст: Переименование Telegram-каналов не снимает с иноагентов их обязанности
03 сентября 2024, 12:24

Фото: iStock/Penderev

Переименование Telegram-каналов, которые были признаны Минюстом иноагентами, не отменяет обязанности, связанные с данной маркировкой, рассказал министр юстиции Константин Чуйченко в рамках коллегии министерства.
«Сегодня мы видим определенные попытки со стороны незарегистрированных объединений лиц, которые ведут работу в социальных сетях, при помощи переименования каналов избежать выполнения необходимых по закону обязанностей, например, связанных с маркировкой», рассказал Чуйченко.

По его словам, при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной. То есть изменение имени канала не отменяет статус иноагента, а все подобные переименования должны обязательно фиксироваться в реестре. Чуйченко отметил, что действующее законодательство будет анализироваться для обеспечения четкости.

Он также отметил, что четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка.

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#подмосковье
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«Не дороже говенной бумажки»: Монголия «послала» МУС с ордером на арест Путина
Медведев: Монголия «послала» МУС и Евросоюз с ордером на арест Владимира Путина
03 сентября 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Монголия не стала исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что монгольская сторона «послала» МУС, а также «евродегенератов» в XIII веке.
«Я бы на месте судьи и прокуроров этого недобросовестного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается выполнить их незаконный приказ. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говённой бумажки», — говорится в сообщении политика.
Ранее сообщалось, что накануне в понедельник, 2 сентября, Путин первый раз приехал в Монголию, признающую МУС и должную задержать его. Путина пригласили на торжественные мероприятия в честь 85-летия военной победы сил СССР и Монголии над Японией на реке Халхин-Гол.

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#мир
#россия
#дмитрий медведев
#владимир путин
#монголия
#мус
#арест
#новости
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Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина
Политолог Зеленков: решение МУС не может распространяться на главу государства
03 сентября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/oliver de la haye

В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Ранее Международный уголовный суд выдал «ордер на арест» Путина из-за ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев и его союзники «предпримут меры» в отношении Монголии из-за отказа «арестовать» российского лидера Владимира Путина в соответствии с решением МУС.


МИД Украины пригрозило Монголии из-за визита Путина
МИД Украины пригрозило Монголии из-за визита Путина
Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» заявил, что Международный уголовный суд изжил себя. Эксперт пояснил, что решения МУС распространяются только на те государства, которые подписали его статут.

«Российская Федерация не является той страной, которая подписала данный статут. Монголия, в свою очередь, является страной подписантом. Однако решения о том, как выполнять или не выполнять эти решения, всё равно лежат в прерогативе самого государства. В этом случае речь идет о Монголии», — пояснил он.
Еще один пример, который активно обсуждается на Украине, — это Бразилия, где также запланированы мероприятия, связанные с визитом Владимира Путина. Однако власти Бразилии заявили, что не собираются исполнять решения Международного уголовного суда, отметил Зеленков.

«Дело в том, что на главу государства не распространяются решения этого суда, поскольку глава любой страны обладает международным иммунитетом. Поэтому ни одно государство в мире не имеет права применить власть в отношении главы другого государства на своей территории», — рассказал эксперт.
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Он отметил, что Соединенные Штаты Америки часто прибегают к таким действиям. В качестве примеров он привел недавний арест самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также случай, который произошел несколько лет назад, когда власти США задержали самолет главы одного из латинских государств, возвращавшегося из Российской Федерации.

Тем не менее, после определенных моментов самолет благополучно взлетел и продолжил свой путь с главой государства на борту, добавил профессор.

«Вот эти моменты, они говорят, что Украина, конечно же, ничего сделать не сможет в отношении Монголии. Она будет информационное пространство возбуждать, она будет призывать европейские страны и Соединенные Штаты Америки к тому, чтобы каким-то образом ввести санкции против Монголии и так далее. Но с точки зрения международного права это всё ничтожно и последствий для Монголии никаких не будет», — заключил он.
Напомним, что Международный уголовный суд — это постоянный международный суд, созданный для судебного преследования лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как: геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Основан он был в 2002 году на основе Римского статута, который был принят в 1998 году.

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#суд
#сша
#санкции
#эксперт
#арест
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#военные
#украина
#власть
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Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте
03 сентября 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели встречу в узком кругу в специально установленной юрте. Об этом информирует ТАСС.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В последний раз Путин был в Монголии в 2019 году.

Сообщается, что главы государств обсуждают вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.

«Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что российского лидера в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром. Для встречи была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца был украшен флагами.

МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#мид
#отношения
#заявление
#путин
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Медведев заявил, что монголы «послали» МУС
Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить «ордер» против Путина
03 сентября 2024, 09:43

Фото: сайт Кремля

Евросоюз со свойственным ему раболепием перед США выразил «обеспокоенность» в связи с визитом Путина в Монголию из-за ратифицированного страной статута Международного Уголовного Суда (МУС). Чего европейских юристов следует опасаться, так это того, что кто-то попытается исполнить выписанный ими ордер на арест российского президента.
С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он подчеркнул политическую ангажированность МУС, а его членов назвал «евродегенератами» и с удовлетворением отметил, что представители Монголии, пусть и не прямо, но отчётливо послали их вместе с их опасениями по известному всем адресу.

По словам политика, всем этим судьям и прокурорам из МУС по-настоящему следует опасаться только одного: что кто-то в приступе безумия попытается исполнить из незаконный и юридически ничтожный ордер. Ведь в этом случае их жизнь будет стоить не дороже бумаги, на которой написан этот ордер, причём бумаги, уже использованной не по прямому назначению, заключил Медведев, употребляя по своему обыкновению термины, далёкие от парламентских.

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#дмитрий медведев
#политика
#жизнь
#рф
#мус
#монголия
#владимир путин
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Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
Захарова: никогда не видела такого циничного воровства языка, как в Молдавии
03 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение Захарова высказала на международном форуме «Лидеры Евразии». По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.

«Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, она никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка. Представитель МИД РФ отметила, что существовали нацисты, которые утверждали, что нельзя использовать определённый шрифт и что газеты следует издавать с заглавными буквами определённого вида.

Она также упомянула, что на Украине говорили о необходимости минимизации русского языка и изменении системы образования.

«Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: «Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский». Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — пояснила Захарова.

Она отметила, что такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, нападавшее на человечество.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.

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#мид
#мария захарова
#мид рф
#запад
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Путина в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром
03 сентября 2024, 09:05

Фото: сайт Кремля

На центральной площади у государственного дворца в Улан-Баторе проходит торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Для встречи Владимира Путина была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца, где пройдут переговоры, украшен флагами. Сообщается, что напротив дворца выстроилась рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме. Российскому лидеру были вручены цветы, а духовой оркестр исполнил гимн Монголии и Российской Федерации.

Лидеры стран обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства. По результатам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом». По его словам, Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.

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#цветы
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#переговоры
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