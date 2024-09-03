Политолог Стародубцев прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

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Агентство Bloomberg сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Геворк Мирзоян считает, что высказанное намерение вовсе не означает, что Анкара присоединится к организации, но оно подтверждает стремление к сохранению турецкой многовекторности.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» своё мнение по поводу ситуации высказал политический обозреватель, специалист по Турции Иван Стародубцев. На его взгляд, это важное политическое решение, демонстрирующее желание Турции играть не только на старых экономических площадках, но и на нарождающихся и развивающихся.
По его мнению, далеко не факт, что Турция в итоге вступит в БРИКС. Решение о присоединении к организации должно ещё обсудить турецкое Национальное собрание и проголосовать за него. Однако это не просто политическая декларация. Кроме того, что это важный политический шаг, членство в БРИКС принесёт Турции также определённое экономическое оживление и расширение отношений с другими государствами, входящими в организацию, считает Стародубцев.
Кроме того, Турция никогда не играет на политической арене одноходовые партии, продолжил специалист. Анкара всегда стремится просчитывать свои действия на много ходов вперёд, равно как и реакцию своих партнёров, как нынешних, так и потенциальных. Однако данный шаг никак не связан с членством страны в Европейском Союзе. Политолог твёрдо убеждён: Турция ни при каких обстоятельствах не будет членом ЕС.
В частности, Турция недовольна тем, как Запад бесцеремонно вмешивается в торговые и экономические взаимоотношения с Россией, считает Стародубцев. В решении Анкары о вступлении в БРИКС сочетается много факторов. Это и политика, и экономика, и намерение послать западным партнёрам определённый сигнал о том, что Турцию не всё устраивает во взаимоотношениях.
По мнению аналитика, вряд ли стоит ожидать каких-то громких политических заявлений со стороны США и других партнёров Турции на Западе. Однако в кулуарах и по внутренним дипломатическим каналам определённое давление на Анкару обязательно будет оказываться. В случае же реального вступления страны в БРИКС не исключено введение против Турции прямых санкций, заключил Стародубцев.
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«Это говорит о том, что страна смотрит в будущее», — считает эксперт.
По его мнению, далеко не факт, что Турция в итоге вступит в БРИКС. Решение о присоединении к организации должно ещё обсудить турецкое Национальное собрание и проголосовать за него. Однако это не просто политическая декларация. Кроме того, что это важный политический шаг, членство в БРИКС принесёт Турции также определённое экономическое оживление и расширение отношений с другими государствами, входящими в организацию, считает Стародубцев.
Кроме того, Турция никогда не играет на политической арене одноходовые партии, продолжил специалист. Анкара всегда стремится просчитывать свои действия на много ходов вперёд, равно как и реакцию своих партнёров, как нынешних, так и потенциальных. Однако данный шаг никак не связан с членством страны в Европейском Союзе. Политолог твёрдо убеждён: Турция ни при каких обстоятельствах не будет членом ЕС.
«Своими шагами, направленными на вступление в БРИКС, Турция показывает западным партнёрам своё неудовольствие их действиями по отношению к стране по самому широкому спектру вопросов: политических, экономических, инвестиционных», — заявил обозреватель.
В частности, Турция недовольна тем, как Запад бесцеремонно вмешивается в торговые и экономические взаимоотношения с Россией, считает Стародубцев. В решении Анкары о вступлении в БРИКС сочетается много факторов. Это и политика, и экономика, и намерение послать западным партнёрам определённый сигнал о том, что Турцию не всё устраивает во взаимоотношениях.
По мнению аналитика, вряд ли стоит ожидать каких-то громких политических заявлений со стороны США и других партнёров Турции на Западе. Однако в кулуарах и по внутренним дипломатическим каналам определённое давление на Анкару обязательно будет оказываться. В случае же реального вступления страны в БРИКС не исключено введение против Турции прямых санкций, заключил Стародубцев.
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Александр Бойцов