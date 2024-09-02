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Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Этим шагом, как пишет издание, турецкие власти намерены расширить и усилить своё влияние в мире, а также наладить связи с развивающимися государствами.
Данный вопрос может быть рассмотрен в рамках предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани.
Издание также отметило, что власти страны разочарованы отсутствием прогресса в вопросе вступления Турции в Евросоюз.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция весной этого года предлагала возобновить зерновую сделку в обновлённом формате. Однако эти планы сорвались из-за действий Украины.
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Данный вопрос может быть рассмотрен в рамках предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани.
Издание также отметило, что власти страны разочарованы отсутствием прогресса в вопросе вступления Турции в Евросоюз.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция весной этого года предлагала возобновить зерновую сделку в обновлённом формате. Однако эти планы сорвались из-за действий Украины.
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Анастасия Чинкова