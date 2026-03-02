Экономист объяснил, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на цены на нефть

02 марта 2026, 19:32

Остапкович: нефть может стоить $90 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

Фото: iStock/zhengzaishuru

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые цены на нефть и макроэкономические показатели. Об этом сообщил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает «Татар-информ».