Экономист объяснил, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на цены на нефть
Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые цены на нефть и макроэкономические показатели. Об этом сообщил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает «Татар-информ».
Продолжительность конфликта играет ключевую роль в его влиянии на цены. Согласно заявлениям Трампа, предполагаемая продолжительность конфликта составляет до четырёх недель, что, по мнению экономиста, не должно вызвать значительной ценовой турбулентности. Возможно, цены на нефть дойдут до уровня около 90 долларов за баррель.
Он отметил, что нефтяные котировки следует оценивать по среднегодовым значениям, а не по кратковременным колебаниям. При этом уже сейчас наблюдается рост цен на 13%. Остапкович также предупредил о потенциальных макроэкономических последствиях длительного конфликта.
