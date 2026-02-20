The Economic Times: Индия и США запустят торговое соглашение в апреле
Индия и США планируют ввести в действие временное торговое соглашение уже в апреле. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, сообщает The Economic Times.
По его словам, документ находится на финальной стадии подготовки. Трехдневная встреча индийских и американских представителей для согласования юридического текста соглашения стартует в США 23 февраля. Ранее стороны объявили о завершении работы над первой частью сделки — теперь ее положения должны быть оформлены в виде официального документа и подписаны.
В рамках договоренностей США снизили взаимные тарифы на индийские товары с 25% до 18%. Также Вашингтон отменил 25-процентные пошлины, введенные ранее в связи с закупками Индией российской нефти.
Гоял добавил, что в апреле могут вступить в силу и соглашения о свободной торговле Индии с Великобританией и Оманом. Договоренность с Новой Зеландией, как ожидается, начнет действовать в сентябре.
