Экономист объяснил, как россияне могут получать максимальную прибыль на вкладах
Россиянам стоит разделить свободные деньги на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток. Об этом в беседе с aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Согласно его мнению, эти средства можно будет направить на текущие расходы. Остальные рекомендуется разместить на депозитах на короткий (три и шесть месяцев) и длительный срок (один и три года).
Среди трёхлетних вкладов он посоветовал обратить внимание на те, где предусмотрена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией, так как это может обеспечить максимальную прибыль. Балынин отметил, что на предстоящем заседании ЦБ, запланированном на 20 марта, возможно снижение ключевой ставки до 14%.
По его словам, наиболее вероятно будут рассматриваться именно сценарии снижения ставки. Вероятность каждого из трёх возможных вариантов – до 14%, до 14,5% и до 15% – он оценивает как одинаковую. При этом Балынин допускает небольшую вероятность сохранения текущей ставки без изменений и полностью исключает возможность её повышения.
