Экономист объяснил, как россияне могут получать максимальную прибыль на вкладах

27 февраля 2026, 08:20

Экономист Балынин: деньги следует класть на трехлетний вклад

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россиянам стоит разделить свободные деньги на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток. Об этом в беседе с aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.