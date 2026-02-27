Аналитики выяснили, на какие рабочие профессии спрос в России подскочил сильнее всего
РИА Новости: Сильнее всего в России вырос спрос на техников, литейщиков и сварщиков
Спрос на рабочие профессии в России активно растёт, особенно на техников, литейщиков и сварщиков. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы» и «Нетологии» в совместном исследовании, передает РИА Новости.
Сравнив данные декабря 2025 — января 2026 года с аналогичным периодом прошлого года, эксперты выявили, что число вакансий для техников увеличилось на 115%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 80 тысяч рублей. На втором месте по темпам прироста — литейщики: вакансий стало на 106% больше, средний доход — около 74 тысяч рублей. При этом спрос на сварщиков вырос на 95% с зарплатой в 153 тысячи.
В пятерку востребованных специалистов также вошли электрогазосварщики (количество вакансий увлеличилось на 59%, средняя зарплата — 74 тысячи) и бурильщики (спрос поднялся на 57%, новым работникам в среднем обещают 200 тысяч рублей).
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что интерес к рабочим профессиям — усиливающийся тренд: за год наибольший рост откликов зафиксирован у плавильщиков, электрогазосварщиков и авторазборщиков. Кроме того, работодатели всё чаще требуют навыков работы в условиях автоматизации и цифровизации. Например, в сфере доставки и логистики число таких вакансий выросло на 175%.