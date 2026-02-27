Мошенники стали обманывать россиян через фейковые чаты поликлиник
Мошенники начали использовать фальшивые чаты поликлиник для кражи персональных данных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники добавляют жертву в поддельный чат в мессенджере, где от имени медучреждения публикуют ФИО и дату рождения человека, после чего просят подтвердить «прикрепление к поликлинике».
Когда пользователь соглашается, ему присылают ссылку на якобы анкету для подтверждения данных. На самом деле ссылка ведёт на фишинговый сайт или запускает автоматическое скачивание вредоносного ПО, которое даёт аферистам удалённый доступ к устройству — под «ударом» могут оказаться как телефоны, так и компьютеры.
Ранее адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Денис Талызин назвал три простых правила, которые помогут россиянам не попасться на уловки мошенников.
