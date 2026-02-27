В Питере наградят спасителей полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна 10 этажа

27 февраля 2026, 04:19

Губернатор Петербурга Беглов наградит спасителей малыша, выпавшего из окна 10 этажа

Фото: iStock/Artfoliophoto

Знаки отличия «За доблесть в спасении» вручат людям, которые спасли полуторагодовалого ребёнка, выпавшего с десятого этажа дома на Богатырском проспекте. Такое решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.





Напомним, что 25 февраля в Санкт-Петербурге прохожие с помощью плаща поймали маленького мальчика, когда тот самостоятельно открыл форточку и выпал наружу. Его мать в момент инцидента была в туалете, а 19-летний брат играл в компьютерную игру. Слаженная работа неравношудных людей спасла малышу жизнь.



