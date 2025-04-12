Экономист объяснил, почему дорожает золото

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Золото всегда дорожает, так как рассматривается как последний актив, который способен обеспечить стабильность во времена политической неопределенности. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его мнению, к концу 2025 года оно может достигнуть 3300 долларов за тройскую унцию.
«Когда наступают времена неустойчивости и неопределенности перспектив, тогда есть тенденция ухода денег, сбережений в этот актив, который считается самым надежным. Это единственный фактор. Это коренится в психологии человека», — пояснил эксперт в беседе с RT.Тем временем бывший министр труда и соцразвития РФ, экономист Сергей Калашников объяснил, чем вызвано возможное решение повысить возраст молодежи. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что с юридической точки зрения не существует понятия молодежь и об него «разбились многочисленные попытки» принять закон о молодежи.
«Во-первых, нужно разорвать связь долгожительства и возраста с понятием планки молодежи. От того, что мы живем больше ни первый, ни второй пубертат не сместился, созревание психологических функций не сместились. Да, поведение человека молодеет, как все наше общество, но что касается экономики, с ней это тем более никак не связано», — указал он.Читайте также:
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