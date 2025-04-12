Западные танкеры активно перевозят российскую нефть

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto
Доля морских перевозок российской нефти танкерами Запада выросла в начале апреля до 43% от числа судов, уже загруженных в балтийских и черноморских портах или забронированных в текущем месяце. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свою информацию по отслеживанию танкеров.
Эксперты связывают подобную динамику со снижением ценника на российское сырье. Страны G7 запретили западным фирмам страховать танкеры с российской нефтью, если ее цена выше 60 долларов за баррель.
Сейчас ценник ниже этой отметки, поэтому логистические и страховые компании меньше опасаются риска ограничений. Ранее стало известно о падении цены на российскую нефть Urals ниже 50 долларов за баррель. Это основной экспортный сорт нефти РФ.
Читайте также:
Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян
В РФ упало производство спирта
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года
Сейчас ценник ниже этой отметки, поэтому логистические и страховые компании меньше опасаются риска ограничений. Ранее стало известно о падении цены на российскую нефть Urals ниже 50 долларов за баррель. Это основной экспортный сорт нефти РФ.
Читайте также:
Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян
В РФ упало производство спирта
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года
Никита Кротов