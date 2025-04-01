Экономист объяснил, почему Центробанк ужесточает выдачу ипотек и автокредитов

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Центробанк РФ с 1 апреля получит возможность макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов, чтобы ужесточить их выдачу для должников и неплательщиков. Об этом заявил экономист и аналитик Николай Кульбака в беседе с «Татар-информом».
По его словам, эта мера усложнит банкам оформление «плохих» кредитов, чем сделает их политику более устойчивой. Люди же, отмечает эксперт, столкнутся с усложнением процедуры получения ипотечного или автокредита.
Нововведение затронет тех граждан, у кого долги отнимают более 80% от заработка, а первоначальный взнос меньше, чем 20%.
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«Лимиты на ипотечные кредиты будут внедряться поэтапно, чтобы банки и заемщики успели адаптироваться. С 1 июля начнут действовать ограничения на приобретение квартир в новостройках и готовых домах в ипотеку, а с 1 января 2026 года лимиты распространят на кредиты на строительство индивидуальных жилых домов», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев