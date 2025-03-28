«Играться не стоит»: экономист оценила валюту, как инструмент для вложений

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На данный момент не стоит вкладываться в валюту, лучше отдавать предпочтение инвестициям в облигации, ценные бумаги и вклады. Об этом заявила экономист Елена Борисова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, также можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, однако она подойдет не всем. Идеальное время для ее использования — за семь лет до пенсии, что позволит приумножить накопления без длительного ожидания.
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«На сегодняшний день российские банки максимально подняли процентную ставку на вклады. Многие россияне даже продают недвижимость, чтобы получить прибыль на них. Рекомендую вкладывать свои сбережения под краткосрочные вклады, так как расти они больше не будут, а, наоборот, начнут постепенно снижаться», — поделилась эксперт.Читайте также:
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