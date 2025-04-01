В РФ захотели ввести госрегулирование цен на картофель

Фото: iStock/ruivalesousa
В России предлагают ввести государственное регулирование цен на картофель. С инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, передает издание «Известия».
Чернышов отметил, что картофель, который иногда даже называют вторым хлебом, резко подорожал. По данным Росстата, с начала 2025 года цена выросла на 23,9%. За 2024 год продукт подорожал почти вдвое, с 28 до 57 рублей.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что такая тенденция создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих.
В обращении к министру Чернышов просит проанализировать динамику цен с учетом сезонных факторов и, если рост превысит 10% за 60 дней подряд, ввести временное ограничение стоимости на 90 дней, как это предусмотрено постановлением правительства РФ.
Чернышов добавил, что временное регулирование цен поможет защитить граждан от спекуляций и необоснованного удорожания базовых продуктов.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов, включая приготовление пищи на Вечном огне.
Читайте также:
«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей
Осужденный по делу о взятке генерал Оглоблин признал вину
«Показал настоящий повод для плача»: отец смертельно изнасиловал новорожденную дочь и грозился убить мать малышки
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что такая тенденция создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих.
«Не буду делить ребенка»: бывшая супруга Джигарханяна Виталина втайне стала мамой, но теперь рассекретила дочь
В обращении к министру Чернышов просит проанализировать динамику цен с учетом сезонных факторов и, если рост превысит 10% за 60 дней подряд, ввести временное ограничение стоимости на 90 дней, как это предусмотрено постановлением правительства РФ.
Чернышов добавил, что временное регулирование цен поможет защитить граждан от спекуляций и необоснованного удорожания базовых продуктов.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов, включая приготовление пищи на Вечном огне.
Читайте также:
«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей
Осужденный по делу о взятке генерал Оглоблин признал вину
«Показал настоящий повод для плача»: отец смертельно изнасиловал новорожденную дочь и грозился убить мать малышки
Мария Моисеева