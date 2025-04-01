В России появилась пятая женщина-миллиардер

Татьяна Володина (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Владелец сетей магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в РФ. Об этом пишет журнал Forbes.
Капитал Володиной увеличился до 1,1 млрд долларов. Уточняется, что ей принадлежит группа «Алькор и Ко», управляющая сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (более 600 магазинов).
В соответствующий рейтинг также входят экс-владелец холдинга «Интеко» Елена Батурина, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейший акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун, которая получила от отца акции «Лукойла».
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Екатерина Коршунова