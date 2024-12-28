В Подмосковье за год выдали 2,4 тыс. разрешений на строительство

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Около 2,4 тыс. разрешений на строительство выдали в 2024 году в Московской области при поддержке Центра содействия строительству (ЦСС), кроме того, за год в эксплуатацию ввели объекты общей площадью 5 млн квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управление государственного строительного надзора Подмосковья.
«Разрешения на строительство получили 2,4 тыс. объектов на общую сумму площадей 8,5 млн квадратных метров. При этом общее число разрешений, выданных при содействии ЦСС, оказалось в два раза больше, чем в 2023 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию с начала текущего года получили объекты общей площадью около 5 млн квадратных метров, а инвестиции, вложенные в них, составили 186 млрд рублей», — говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря запуску новых объектов в Московской области за год было создано около 40 тысяч новых рабочих мест.
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