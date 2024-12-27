Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году

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В 2024 году Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей, эти деньги направят обратно в государственный бюджет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в этом году Госдуме удалось сэкономить 1 млрд 372 млн рублей, что составляет 13,7% от общего бюджета палаты. Эти деньги вернутся в государственный бюджет.
Володин пояснил, что значительную сумму удалось сэкономить благодаря проведению конкурсов по закупке товаров, работ и услуг – 787 млн рублей. Ещё 305 млн рублей были сэкономлены из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и всего аппарата.
Также глава Госдумы подчеркнул, что уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 млн рублей, а ещё три млн – за счёт сокращения командировочных расходов. Так, например, депутаты заметно чаще стали пересаживаться на эконом-класс в самолётах вместо бизнеса.
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Володин пояснил, что значительную сумму удалось сэкономить благодаря проведению конкурсов по закупке товаров, работ и услуг – 787 млн рублей. Ещё 305 млн рублей были сэкономлены из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и всего аппарата.
Также глава Госдумы подчеркнул, что уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 млн рублей, а ещё три млн – за счёт сокращения командировочных расходов. Так, например, депутаты заметно чаще стали пересаживаться на эконом-класс в самолётах вместо бизнеса.
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Анастасия Чинкова