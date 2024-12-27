Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году

Главная проблема России заключается не в инфляции, а неравенстве между бедными и богатыми. Об этом заявила экономист Елена Ведута, комментируя слова депутата Светланы Бессараб о том, что введение обязательной 13-й зарплаты приведет к скачку инфляции и гибели российской экономики. По ее словам, переживать следует из-за роста социальной дезинтеграции.