«Это депрессия»: Беляев спрогнозировал темп роста экономики России в 2025 году

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Темпы экономического роста в России в 2025-2026 гг. снизятся по сравнению с прошлым годом: Минэкономразвития прогнозирует +2% экономического роста в ближайшие годы, а Центробанк ещё меньше – лишь +1,5%. Об этом «Радио 1» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Он напомнил, что в 2024 году темпы экономического роста составили + 4,2%.
Он добавил, что, конечно, страну не ждёт кризис, но и утверждать о каких-то радикальных улучшениях в экономике тоже нельзя.
По словам экономиста, причина снижения темпов экономического роста кроется в том, что все секторы военно-промышленного комплекса (ВПК) «наполнились» в течение прошлых лет, то есть за счёт бюджетных средств появилось достаточно работников и ресурсов, чтобы выполнять заказы ВПК, а ведь именно это сфера дала такой прирост в экономике. Напротив, секторы, которые удовлетворяют потребности гражданского населения, столкнулись с очень высокой ставкой, установленной Центральным банком исходя из правил рыночной экономики, и эти отрасли никак не могут дать импульс к росту экономики.
Ранее экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 19 декабря, заявил, что в России с экономикой всё в порядке. По словам главы государства, рост экономики в 2024 году составит +3,9%, а может быть и +4%.
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«С точки зрения экономики, + 2% — это депрессия. В экономике всё, что ниже 4%, не относится к уровню экономического роста. <…> Почему ещё вот эти + 2% нас не устраивают? Потому что при нашем потенциале, то есть ресурсном обеспечении, а главное — задачи, которые стоят перед нашей страной по импортозамещению, по обороноспособности и по экономическому суверенитету, нам надо иметь темпы роста намного выше», — пояснил эксперт.
Он добавил, что, конечно, страну не ждёт кризис, но и утверждать о каких-то радикальных улучшениях в экономике тоже нельзя.
По словам экономиста, причина снижения темпов экономического роста кроется в том, что все секторы военно-промышленного комплекса (ВПК) «наполнились» в течение прошлых лет, то есть за счёт бюджетных средств появилось достаточно работников и ресурсов, чтобы выполнять заказы ВПК, а ведь именно это сфера дала такой прирост в экономике. Напротив, секторы, которые удовлетворяют потребности гражданского населения, столкнулись с очень высокой ставкой, установленной Центральным банком исходя из правил рыночной экономики, и эти отрасли никак не могут дать импульс к росту экономики.
«Когда всё фактически там уже наполнилось, там уже всё производится, и даже если будут туда эти самые бюджетные выливания, то отсюда мы темпы роста не получим. А все остальные отрасли, даже если, понимаете, если они сопряжены с военным производством, и я выдал вам как военному заказу столько, сколько надо, хотя половина у меня гражданского производства, и я был бы готов и раскрутить своё гражданское производство, <…> но наталкиваюсь на эту запретительную ставку рыночной экономики, и вот тут получаю стопоры, отсюда мы получаем вот такие вот низкие темпы», — рассказал Беляев.
Ранее экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 19 декабря, заявил, что в России с экономикой всё в порядке. По словам главы государства, рост экономики в 2024 году составит +3,9%, а может быть и +4%.
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Анастасия Ларина