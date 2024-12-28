«Это депрессия»: Беляев спрогнозировал темп роста экономики России в 2025 году

Темпы экономического роста в России в 2025-2026 гг. снизятся по сравнению с прошлым годом: Минэкономразвития прогнозирует +2% экономического роста в ближайшие годы, а Центробанк ещё меньше – лишь +1,5%. Об этом «Радио 1» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.