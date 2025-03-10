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США возобновили экспорт кукурузы в Россию

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

В январе США возобновили поставки кукурузы в РФ впервые с марта 2022 года, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
Уточнялось, что компании из Соединенных Штатов Америки в начале года отправили в Российскую Федерацию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. В публикации отмечалось, что эти поставки стали первыми с марта 2022 года. В то же время Россия купила у США такого зерна на 44,9 тысячи долларов.

«США — крупный экспортер кукурузы: в январе ее отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — подчеркивалось в сообщении.

Выяснилось, что самыми крупными импортерами американской кукурузы в начале года стали Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).

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#япония
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#поставки
#мексика
В России разработали датчик для контроля качества сельскохозяйственных операций
07 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto.com/SergBob

Датчик, позволяющий контролировать основные сельскохозяйственные операции и снизить на четверть потери урожая разработала российская компания Cognitive Pilot, сообщает пресс-служба компании.
«Устройство обеспечивает контроль над качеством сева, боронования, культивации, полива и других ключевых работ в аграрном секторе. Впервые нам удалось объединить возможности радара и инерциального сенсора в рамках задач аграрной сферы. Такая инновация позволила нам достичь максимальной точности работы прибора, гарантировать качество и надёжность», — отметил разработчик.
Инновацию оценили в Национальной ассоциации сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «ИнтерАгроТех».

«Использование датчика позволит агрохозяйствам минимизировать потери урожая до 25%, сэкономить время и другие ресурсы, а также повысить качество выращиваемых культур», — отметила директор ассоциации Наталья Филиппова.
Отмечается, что новое устройство полностью российское, его спроектировали и собрали в Томске.

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#инновации
#россия
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США выдали кредиты на сумму в 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет
05 марта 2025, 02:14

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США управление по делам малого бизнеса за два года выдало кредитов на сумму в 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет. Об этом сообщает ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.
«В 2020-2021 гг. Управление по делам малого бизнеса США выдало 3 095 кредитов <…> на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет», — говорится в сообщении.

Как оказалось, в базе Управления социального обеспечения данные заемщики еще числились живыми. В одном из случаев 156-летнему гражданину одобрили кредит в 36 тысяч долларов.

Ранее Илон Маск обнаружил в базе данных системы соцобеспечения США лиц, возраст которых от 120 до 369 лет. Как пишут ТАСС, всего в базе находилось несколько миллионов таких граждан.

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#сша
#данные
#возраст
#кредит
#илон маск
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Западные СМИ сообщили, что цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля
Bloomberg: цены на электричество в части стран Европы упали ниже нуля
04 марта 2025, 05:01

Фото: iStock/BulentBARIS

В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию ушли в минус из-за роста генерации солнечной энергии, сообщило агентство Bloomberg.
В феврале в Эстонии стоимость электричества дважды падала ниже десяти центов за киловатт-час, хотя жителям приходится платить еще и налоги с дополнительными сборами. По данным EpexSpot SE, в Германии внутридневная электроэнергия в промежутке с 13:00 до 14:00 стоила -17,73 евро за мегаватт-час.

Bloomberg отмечает, что в Европе отрицательные цены встречаются все чаще, так как возобновляемые источники переполняют сеть, а спрос отстает от предложения. Это радует потребителей, но беспокоит инвесторов из-за угрозы убытков.

В отличие от этого, в странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ цены взлетели в разы по сравнению с Финляндией, где, как сообщало ERR, они были в 57,7 раза ниже.

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#налоги
#цены
#спрос
#электроэнергия
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Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке
Сбербанк резко снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта
04 марта 2025, 01:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке с 4 марта на 1–1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка для новостроек теперь составляет 28,2%, для вторичного жилья — 27,6%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.
«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на «Домклик». (...) Так, при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п.п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную — 27,6%», — объявили в банке.
Для клиентов с первоначальным взносом от 20% до 50% ставки начинаются от 28,7% (первичка) и 28,1% (вторичка).

Сбербанк стал первым крупным банком, снизившим ставки по базовым ипотечным программам в 2025 году. Решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования.

За январь и февраль через сервис «Домклик» было выдано около 45 тысяч кредитов на 194 млрд рублей, а ипотечный портфель банка достиг 10,9 трлн рублей.

На фоне этого на заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но не исключил её повышения после 21 марта.

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Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года
Bloomberg: российские миллиардеры заработали с начала 2025 года 8 млрд долларов
03 марта 2025, 11:31

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Сумму в почти восемь миллиардов долларов заработали российские миллиардеры с начала текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Уточняется, что больше всех разбогател Алишер Усманов, владеющий «Мегафоном» и «Металлоинвестом». Речь идет о сумме в 3,1 миллиарда. Теперь он занимает седьмое место в рейтинге с 16,3 миллиарда.

Расчет индекса основан на стоимости акций фирм, которыми бизнесмены владеют долями. Для некоторых из них расчет производится, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или ценника акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) насчитывается 500 человек, включая 20 россиян с общим состоянием на сегодня в 292,56 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о лимитах налоговых вычетов.

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