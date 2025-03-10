США возобновили экспорт кукурузы в Россию

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В январе США возобновили поставки кукурузы в РФ впервые с марта 2022 года, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
Уточнялось, что компании из Соединенных Штатов Америки в начале года отправили в Российскую Федерацию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. В публикации отмечалось, что эти поставки стали первыми с марта 2022 года. В то же время Россия купила у США такого зерна на 44,9 тысячи долларов.
Выяснилось, что самыми крупными импортерами американской кукурузы в начале года стали Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).
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«США — крупный экспортер кукурузы: в январе ее отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — подчеркивалось в сообщении.
Выяснилось, что самыми крупными импортерами американской кукурузы в начале года стали Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).
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Ольга Енгалычева