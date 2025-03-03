Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года

С 2025 года в России вступят в силу изменения правил предоставления налоговых вычетов и их лимитов, включая увеличение размера возврата по имущественному вычету. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, передаёт РИА Новости.