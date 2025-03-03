Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года

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Сумму в почти восемь миллиардов долларов заработали российские миллиардеры с начала текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Уточняется, что больше всех разбогател Алишер Усманов, владеющий «Мегафоном» и «Металлоинвестом». Речь идет о сумме в 3,1 миллиарда. Теперь он занимает седьмое место в рейтинге с 16,3 миллиарда.
Расчет индекса основан на стоимости акций фирм, которыми бизнесмены владеют долями. Для некоторых из них расчет производится, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или ценника акции к прибыли на акцию.
Всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) насчитывается 500 человек, включая 20 россиян с общим состоянием на сегодня в 292,56 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось о лимитах налоговых вычетов.
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Расчет индекса основан на стоимости акций фирм, которыми бизнесмены владеют долями. Для некоторых из них расчет производится, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или ценника акции к прибыли на акцию.
Всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) насчитывается 500 человек, включая 20 россиян с общим состоянием на сегодня в 292,56 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось о лимитах налоговых вычетов.
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Никита Кротов