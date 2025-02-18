Экономист объяснила резкое укрепление рубля

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Резкое укрепление рубля связано с возможным улучшением отношений России и США после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако ситуация может измениться в любую минуту. Об этом заявила преподаватель РЭУ им. Плеханова, экономист Юлия Шайхразеева.
По ее мнению, реальных экономических изменений во взаимоотношениях России и США пока что не наблюдается, приросты на рынках вызваны одним лишь разговором российского и американского лидеров.
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«Особенно важно, что акции таких гигантов, как Сбербанк и Газпром, продемонстрировали резкий рост, требуя от биржи введения технического ограничения. <…> Пока мы наблюдаем только разговоры, реальные договоренности еще впереди, и необходимо помнить, что ситуация может измениться в любую минуту», — подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru.Читайте также:
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