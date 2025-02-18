Политолог раскрыл, что ждет рубль в ближайшие месяцы

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Согласно опросу ВЦИОМа, россияне ждут курса доллара в ближайшие месяцы, однако политолог Григорий Савельев отмечает, что на самом деле все будет зависеть геополитической обстановки. По его словам, в случае примирения с Западом рубль укрепится еще больше, так как ушедшие с российского рынка компании станут возвращаться.
«Многое будет зависеть от геополитической обстановки. Если мы, например, помиримся с Западом, то многие иностранные компании вернутся в Россию, чтобы отвоевывать у китайцев занятый рынок. Кстати, рынок достаточно богатый, хотя и не самый обширный», — пояснил аналитик в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь юрист Илья Русяев предупредил, что укреплением рубля по отношению к доллару стали пользоваться мошенники. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что граждане в такие периоды начинают переживать за свои сбережения, пытаясь их сохранить, либо наоборот хотят поскорее заработать на спекуляциях. Именно этой поспешностью и пользуются аферисты.
«[Граждане] нередко сталкиваются с подставными пунктами обмена, которые могут функционировать без лицензии, предлагать фиктивные операции или попросту исчезать после получения денег. В ряде случаев злоумышленники используют и более грубые схемы: организуют встречу для обмена, после чего жертва подвергается физическому нападению и лишается денежных средств», — рассказал юрист.Читайте также:
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