Политолог раскрыл, что ждет рубль в ближайшие месяцы

Согласно опросу ВЦИОМа, россияне ждут курса доллара в ближайшие месяцы, однако политолог Григорий Савельев отмечает, что на самом деле все будет зависеть геополитической обстановки. По его словам, в случае примирения с Западом рубль укрепится еще больше, так как ушедшие с российского рынка компании станут возвращаться.