Экономист Ордов не исключил рост курса доллара до 100 рублей

27 февраля 2026, 18:32

Фото: iStock/SSV-Photo

Официальный прогноз Сбербанка о возможном росте доллара до 95–100 рублей к концу года не выглядит критическим сценарием – эта динамика может стать единственным способом сбалансировать бюджет. Об этом в разговоре с «Татар-информом» сообщил директор Высшей школы финансов РГГУ Константин Ордов.





По мнению эксперта, главным негативным последствием укрепления рубля стало образование дефицита бюджета. В прошлом году Министерство финансов и Центральный банк признали, что не смогли спрогнозировать курс, который оказался значительно выше ожидаемого. Это стало результатом продажи золота из международных резервов, что способствовало притоку валютной выручки. В то же время экспорт сокращался медленнее импорта, что не создавало избыточного спроса на валюту. Ограничения на валютном рынке и санкции также препятствуют манипуляциям с курсом со стороны спекулянтов.



Ордов подчеркнул, что, несмотря на возможное согласие Минфина и ЦБ на контролируемое ослабление рубля, фактическое значение курса уже стабилизировалось в пределах 75–80 рублей. Однако накопление рублёвой массы и инфляция неизбежно приведут к ослаблению национальной валюты.





«До середины года мы вполне можем жить в привычном диапазоне 75–80, максимум 85 рублей. Рублю сейчас ничто не угрожает», — считает экономист.