В Совфеде рассказали, как восстановить потерянный стаж для пенсии
Россияне могут восстановить не учтенный в трудовой книжке стаж для пенсии, предоставив в Соцфонд письменные договоры или ведомости на выдачу зарплаты. Об этом сообщила РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
Если у гражданина нет трудовой книжки или в ней содержатся ошибки и неточности, а также отсутствуют записи о некоторых периодах работы, необходимо обратиться в Социальный фонд по месту жительства. Он поможет восстановить стаж, сообщила политик.
Мельникова уточнила, что Соцфонд направляет запросы в различные организации, архивы и другие учреждения для получения документов, подтверждающих стаж. Такими документами могут быть письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений, выписки из приказов, а также лицевые счета и ведомости на выплату заработной платы, пояснила парламентарий.
Экс-глава отделения Соцфонда отметила, что если документы о работе утрачены из-за стихийного бедствия, небрежного хранения или умышленного уничтожения не по вине работника, подтвердить факт работы можно через суд на основании показаний двух и более свидетелей.
