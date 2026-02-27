В Совфеде рассказали, как восстановить потерянный стаж для пенсии

27 февраля 2026, 08:48

РИА Новости: зарплатные ведомости могут помочь вернуть утерянный стаж для пенсии

Фото: iStock/catalis

Россияне могут восстановить не учтенный в трудовой книжке стаж для пенсии, предоставив в Соцфонд письменные договоры или ведомости на выдачу зарплаты. Об этом сообщила РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.