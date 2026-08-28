Экономист Ордов спрогнозировал очередное понижение ключевой ставки в России

28 августа 2026, 00:14

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На ближайшем заседании, которое состоится 11 сентября, Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 0,25 б. п., до 13,75. Такое мнение выразил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.





По его словам, долго держать высокие ставки без ущерба для экономики невозможно. Даже намек на снижение дальнейшее «ключа» может временно заместить уже необходимое минимальное значение.





«Вообще альтернатив снижению ставки нет. Но ЦБ у нас достаточно консервативен, и поэтому, видимо, он будет по капле выдавливать из себя нежелание смягчать ДКП. Думаю, по минус 0,25 мы на каждом заседании в ближайшее время будем видеть, и это было бы разумно», — сказал Ордов в разговоре с URA.RU.