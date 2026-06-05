Экономист оценила риски резкого повышения МРОТ

05 июня 2026, 16:32

Экономист Федюкович: Резкий рост МРОТ приведет к инфляции

Фото: iStock/Natalia Ivanova

Идея депутата ГД Сергея Миронова о повышении МРОТ до 60 тысяч рублей является интересной, однако она неуместна в текущей экономической ситуации. Так считает экономист, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович.





В разговоре с RuNews24.ru она подчеркнула, что в мировой практике есть прецеденты резкого повышения МРОТ, в результате чего сформировались негативные результаты в средней и долгосрочной перспективе в условиях дефицита бюджета.





«В России насчитывается примерно 4,5 млн человек, чей доход напрямую зависит от величины МРОТ. Его резкое повышение моментально приведет к росту инфляции, а значит, ожидаемый эффект повышения уровня жизни населения будет очень краткосрочным», — пояснила Федюкович.