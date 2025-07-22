Экономист Беляев предупредил россиян о «ловушке», связанной с кредитными картами

22 июля 2025, 16:17

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о «ловушках» в кредитном договоре

Фото: Istock/nevodka

Финансовый аналитик Михаил Беляев призвал россиян внимательно читать договор при оформлении кредитной карты, так как в нём могут быть прописаны «ловушки» насчёт просрочек.





В беседе с «Татар-информ» Беляев рассмотрел одну из таких «ловушек» на примере: обязательный платеж по кредитной карте должен быть внесён до 21 числа каждого месяца, но при погашении части задолженности именно 21-го, средства на счёт могут поступить 23-24 числа, что приведёт к просрочке.

«Дело в том, что деньги считаются поступившими в банк не тогда, когда вы внесли обязательный платеж, а тогда, когда она зачислены на ваш счёт. А зачислены они могут быть через два-три дня с момента оплаты задолженности», — пояснил эксперт.