Экономист Беляев предупредил россиян о «ловушке», связанной с кредитными картами
Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о «ловушках» в кредитном договоре
Финансовый аналитик Михаил Беляев призвал россиян внимательно читать договор при оформлении кредитной карты, так как в нём могут быть прописаны «ловушки» насчёт просрочек.
В беседе с «Татар-информ» Беляев рассмотрел одну из таких «ловушек» на примере: обязательный платеж по кредитной карте должен быть внесён до 21 числа каждого месяца, но при погашении части задолженности именно 21-го, средства на счёт могут поступить 23-24 числа, что приведёт к просрочке.
«Дело в том, что деньги считаются поступившими в банк не тогда, когда вы внесли обязательный платеж, а тогда, когда она зачислены на ваш счёт. А зачислены они могут быть через два-три дня с момента оплаты задолженности», — пояснил эксперт.При этом Беляев добавил, что банк уже может начислить проценты за эти три дня просрочки.
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