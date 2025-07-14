Россиянам перечислили, какие данные опасно хранить в смартфоне

14 июля 2025, 05:06

Юрист Георгиева указала на опасность хранения в смартфоне фотографии документов

Фото: iStock/Tippapatt

Юрист Алла Георгиева предупредила об опасности хранения в смартфоне определенных категорий данных. По ее мнению, в целях безопасности на устройстве не следует держать фотографии документов, логины и пароли от различных сервисов, а также компрометирующие фотографии. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».