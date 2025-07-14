Россиянам перечислили, какие данные опасно хранить в смартфоне
Юрист Алла Георгиева предупредила об опасности хранения в смартфоне определенных категорий данных. По ее мнению, в целях безопасности на устройстве не следует держать фотографии документов, логины и пароли от различных сервисов, а также компрометирующие фотографии. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».
Георгиева объяснила, что подобные данные могут стать доступны злоумышленникам в случае взлома смартфона или его потери. Особенно рискуют владельцы, хранящие доступы к банковским приложениям или порталу Госуслуг – мошенники могут оформить кредиты или микрозаймы.
Также опасно держать в телефоне логины и пароли от электронной почты и соцсетей, так как взломщики могут рассылать друзьям владельца просьбы о деньгах.
Эксперт рекомендует немедленно удалять фотографии документов и банковских карт после их отправки или получения. Логины и пароли, по совету Георгиевой, следует запоминать или хранить записи в надежном месте, а не на смартфоне, если речь о заметках или сообщениях.
Регулярная очистка устройства также является важной мерой безопасности.
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