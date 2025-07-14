Россиянам пообещали стабилизацию цен на первичном рынке жилья

14 июля 2025, 16:20

Эксперт Тумин: темпы подорожания квартир на первичном рынке замедляются

Фото: iStock/simpson33

В России в текущем году ожидается стабилизация цен на первичном рынке недвижимости. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.





Он напомнил, что Банк России начал снижать ключевую ставку, что спровоцировало уменьшение процентов по ипотеке в некоторых регионах.





«Стабилизация ставок делает ипотеку доступнее, особенно в массовом сегменте, где раньше цены росли быстрее доходов. Дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос, но без резкого роста цен», — отметил Тумин в беседе с «Известиями».

«Сделать это можно, например, с помощью стеллажей или полок. Кроме того, надо разместить спальное место так, чтобы оно находилось как можно дальше от входной двери, в зоне которой тоже очень активная энергия», — отметила Скуратова.