Россиянам пообещали стабилизацию цен на первичном рынке жилья
Эксперт Тумин: темпы подорожания квартир на первичном рынке замедляются
В России в текущем году ожидается стабилизация цен на первичном рынке недвижимости. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Он напомнил, что Банк России начал снижать ключевую ставку, что спровоцировало уменьшение процентов по ипотеке в некоторых регионах.
«Стабилизация ставок делает ипотеку доступнее, особенно в массовом сегменте, где раньше цены росли быстрее доходов. Дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос, но без резкого роста цен», — отметил Тумин в беседе с «Известиями».
Он добавил, что темпы подорожания новостроек уже замедлились. На сегодняшний день, по словам Тумина, застройщики не будут поднимать цены, поскольку объемы строительства остаются высокими, а господдержка сохраняется .
В свою очередь эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова рассказала «Москве 24», что в квартире-студии важно сделать грамотное зонирование, разделив зону гостиной и место для сна.
«Сделать это можно, например, с помощью стеллажей или полок. Кроме того, надо разместить спальное место так, чтобы оно находилось как можно дальше от входной двери, в зоне которой тоже очень активная энергия», — отметила Скуратова.Плита и раковина не должны быть напротив друг друга, поскольку это может привести к плохому самочувствию и ухудшению отношений между жильцами квартиры, предупредила специалист.
Скуратова добавила, что зеркала не стоит размещать напротив кровати и входной двери, а зоны хранения стоит сделать встроенными.