Экономист Остапкович допустил подорожание ипотеки в случае повышения ставки

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в случае повышения ключевой ставки ЦБ в июле ставка по ипотеке может достичь 23%.
«Как правило, большинство из них оформляется по ставке, действующей на дату оформления, то есть она не меняется. Бывает, что ставят условия с плавающей ставкой в зависимости от динамики ключевой. Если ЦБ удастся сократить инфляцию, то для людей это будет позитивный момент. Значит, товары и услуги будут стоить меньше, увеличится платежеспособность», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.
А доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин раскрыл, с чем связана отмена большей части программ льготной ипотеки.
«Отмена большей части программ льготной ипотеки связана с повышением учетной ставки. Но в рамках тренда на социальное государство, поддержку семьи и рождаемости семейную ипотеку все же было решено оставить», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.
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Мелисса Тимофеева