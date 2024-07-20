Вице-премьер Хуснуллин допустил пересмотр условий «Семейной ипотеки»

Фото: istockphoto/simpson33
В условия программы «Семейная ипотека» могут быть внесены некоторые изменения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В ближайшие три месяца власти намерены наблюдать за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы, сообщил он журналистам на встрече по итогам рабочей поездки в Башкирию. Что касается новых предложений по пересмотру программы, то они ожидаются не ранее осени.
Вице-премьер пояснил, что в настоящее время правительство будет смотреть, каким образом будет складываться динамика реализации «Семейной ипотеки», так как процентная ставка очень высока и из бюджета ежегодно доплачиваются сотни миллиардов рублей. Если потребуется принятие каких-то дополнительных мер, вопрос будет вынесен на уровень правительства. Он также добавил, что программой на данный момент уже воспользовались более 1,1 миллиона семей.
Читайте также:
РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке
Оглоблина: Надо разрешить самостоятельное строительство по семейной ипотеке
Первоначальный взнос и 6% годовых: для кого сохранится льготная ипотека в 2024 году
Александр Бойцов