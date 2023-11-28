Экономист Остапкович предполагает рост цен на масло и гречку

Фото: istockphoto/Valeriya
В последние несколько недель на российском рынке происходят резкие скачки цен на различные группы товаров и услуг. Вполне допустимо, что после бензина, яйца и мяса птицы может подорожать гречка и масло.
Из-за такой тенденции возникает экономическая неопределенность на рынке, считает эксперт. Предприниматель не знает, как составлять бизнес-план, человек затрудняется в распределении своих ресурсов. Основная проблема — в неопределенности ожидаемого уровня инфляции, заключил экономист.
Читайте также:
Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение
Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России
Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Александр Бойцов