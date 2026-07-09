Эксперты спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке в июле

09 июля 2026, 17:17

Финансист Хачатурян: ЦБ может вновь снизить ставку на заседании в июле

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ на сегодняшний день еще не отказался от курса на смягчение денежно-кредитной политики. Тем не менее эксперты указывают на сокращение пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки по сравнению с прошедшей весной.





Так, очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 24 июля. В июне регулятор снизил «ключ» на 25 пунктов — до 14,25%. По словам начальника управления по работе с корпоративными клиентами ПАО «РосДорБанк» Владислава Волгина, сейчас Центробанк стоит перед выбором: снизить ставку или взять паузу.





«После снижения ключевой ставки до 14,25% в июне регулятор подошел к границе, где любое дальнейшее движение требует очень аккуратного баланса между замедлением экономики и еще не до конца побежденной инфляцией», — подчеркнул в разговоре с URA.RU.