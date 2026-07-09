Эксперты спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке в июле
Финансист Хачатурян: ЦБ может вновь снизить ставку на заседании в июле
Центробанк РФ на сегодняшний день еще не отказался от курса на смягчение денежно-кредитной политики. Тем не менее эксперты указывают на сокращение пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки по сравнению с прошедшей весной.
Так, очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 24 июля. В июне регулятор снизил «ключ» на 25 пунктов — до 14,25%. По словам начальника управления по работе с корпоративными клиентами ПАО «РосДорБанк» Владислава Волгина, сейчас Центробанк стоит перед выбором: снизить ставку или взять паузу.
«После снижения ключевой ставки до 14,25% в июне регулятор подошел к границе, где любое дальнейшее движение требует очень аккуратного баланса между замедлением экономики и еще не до конца побежденной инфляцией», — подчеркнул в разговоре с URA.RU.
При этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян не исключил, что в этом месяце регулятор вновь снизит ключевую ставку на 0,5–1 процентный пункт.