Экономист оценила риски роста безработицы при роботизации
Рост безработицы при роботизации является фактором риска, но его можно нивелировать. Об этом заявила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Ольга Панина.
По ее словам, которые приводит «Татар-информ», для этого необходимо развивать систему подготовки и переподготовки кадров по новым актуальным направлениям.
Экономист отметила, что роботизация затрагивает не все сферы одинаково: меньше всего от нее страдают представители профессий, требующих эмпатии и не «мандаринных» решений. К таким можно отнести врачей, учителей и психологов.
Сильнее всего, по мнению Паниной, роботизации подвержены складское и сельское хозяйства, логистика, производство и низовое звено сферы обслуживания.
Эксперт подчеркнула, что подготовка кадров в условиях роботизации требует новых подходов. Нужны как новые профессии, так и обновление существующих образовательных программ. Возрастает роль технического образования, заключила Панина.
По данным агентства, Татарстан вошел в число лидеров среди регионов РФ по роботизации. Отдельно отмечается, что цифровизация соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
