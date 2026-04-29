В Петербурге отреставрируют исторический комплекс Мытного двора

29 апреля 2026, 14:15

Фото: iStock/TomasSereda

В Санкт-Петербурге отреставрируют исторический комплекс Мытного двора. Согласно проекту, первые этажи отведут под коммерческие цели, а рядом построят новые малоэтажные корпуса с закрытым двором и подземной парковкой.





В 2026 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта, а также его использования под многоквартирный жилой дом, пишет «Петербургский дневник».



Генеральный директор компании, которая проводит соответствующие работы, Юрий Грудин подчеркнул, что в первую очередь важно сохранить историческую идентичность Мытного двора. Объект планируют наполнить современными смыслами, архитектурой и сервисами.





«Мы бережно восстанавливаем здание Мытного двора, интегрируя его в новую жилую среду. Наша цель — создать уникальный для Петербурга проект, сочетающий культурное наследие, технологичность и уровень комфорта премиум-класса», — отметил Грудин.