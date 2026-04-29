В России пройдёт акция «Сад – Связь поколений»
В День пионерии, 19 мая 2026 года, состоится ежегодная Всероссийская акция «Сад – Связь поколений».
Главная цель — высадка молодых деревьев (преимущественно яблонь) как символа живой связи между поколениями, воспитание бережного отношения к природе и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В 2026 году акция проходит под девизом: «Высаживаем сады – приближаем Победу!».
Инициаторами акции стали члены Координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам поддержки участников СВО и увековечиванию памяти Героев Отечества. Проект уже объединил жителей 81 региона России, включая новые субъекты.
Организатором выступает Фонд содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ» при поддержке Общественной палаты РФ, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства культуры, Министерства спорта, а также ветеранских и молодёжных общественных организаций.
