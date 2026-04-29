В Госдуме предложили закрепить удалёнку между майскими праздниками

29 апреля 2026, 14:39

Первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев направил письмо в Российский союз промышленников и предпринимателей, а также в некоторые общественные организации с предложением рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удалённый формат работы между майскими праздниками.





Напомним, в 2026 году праздничные дни распределены на два коротких периода: с 1 по 3 мая — в честь Праздника Весны и Труда, и с 9 по 11 мая — по случаю Дня Победы. Между ними — пятидневная рабочая неделя с 4 по 8 мая.



Автор инициативы уверен, что этот подход позволит существенно упростить организационные процессы, так как многие россияне и так пытаются брать на этот период отпуска и отгулы.





«Также уменьшились бы административные издержки, связанные с оформлением отпусков, и при этом сохранился бы баланс интересов работников и работодателей», — приводит Life.ru доводы Гусева.