Как рассчитаться с кредитами после отпуска до сентября: советы экономиста

03 августа 2026, 09:23

Эксперт Щербаченко: Рефинансирование поможет закрыть летние кредиты до сентября

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Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко посоветовал россиянам начать борьбу с летними долгами с оценки реальной кредитной нагрузки. По его словам, закрыть займы быстрее помогут учёт обязательств, пересмотр расходов и досрочные платежи.