Как рассчитаться с кредитами после отпуска до сентября: советы экономиста
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко посоветовал россиянам начать борьбу с летними долгами с оценки реальной кредитной нагрузки. По его словам, закрыть займы быстрее помогут учёт обязательств, пересмотр расходов и досрочные платежи.
В беседе с Life.ru эксперт рекомендовал внести в таблицу все кредиты: остаток долга, ставку, сумму ежемесячного взноса и дату погашения. После этого стоит рассчитать показатель долговой нагрузки: разделить общую сумму платежей на доход после вычета налогов и умножить на 100%.
Нормальным уровнем считают нагрузку до 35% от заработка. При значении от 35% до 50% долги уже серьёзно ограничивают бюджет. Если выплаты забирают больше половины дохода, риск просрочек заметно растёт. Щербаченко отметил, что при небольших доходах даже 20% способны стать ощутимой проблемой, особенно при нестабильном заработке и микрозаймах. Для ускоренного погашения экономист предложил вносить минимальные суммы по всем обязательствам, а свободные средства направлять на самый дорогой кредит. Закрытие небольшого займа может дополнительно поддержать мотивацию и освободить часть денег для следующих выплат.
Эксперт призвал временно сократить необязательные траты, включая платные подписки, кафе и покупки навынос. Дополнительный доход способна дать подработка или монетизация хобби — например, съёмка фотографий. Снизить ежемесячные расходы поможет рефинансирование, если банк предложит более выгодную ставку. При премии или росте зарплаты стоит рассмотреть частичное досрочное погашение: оно позволяет уменьшить срок кредита либо размер регулярного платежа. На будущий отпуск Щербаченко посоветовал откладывать с каждой зарплаты от 5% до 15% дохода на накопительный счёт.
Читайте также: