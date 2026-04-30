Экономист раскрыл, кто виноват в росте цен на бензин в России

Экономист Беляев: цены на бензин в России продолжат расти
Бензин в России будет дорожать независимо от ситуации на мировом рынке нефти. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», цены внутри страны диктуют торговцы бензином.
«Все, что касается «забугорных», как раньше говорили, движений нефти, является поводом для того, чтобы повышать внутренние цены. Прямой экономической связи нет, есть очень косвенная», – отметил собеседник агентства.Внутренний рынок, как считает эксперт, занимают продавцы с монопольными позициями, которые и устанавливают стоимость, ссылаясь на разные причины. Таким образом, рост цен на топливо продолжается вне зависимости от динамики внешних факторов.
«Цены будут расти», – резюмировал Беляев.