Экономист дал три совета по грамотному накоплению средств

09 июля 2026, 08:25

Экономист Абрамов: Для грамотного накопления средств важны надежность и желание

Фото: iStock/Oleg Elkov

Для грамотного накопления средств важны простота, надежность и желание сделать первый шаг. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов, передает «Лента.ру».