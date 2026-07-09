Экономист дал три совета по грамотному накоплению средств
Для грамотного накопления средств важны простота, надежность и желание сделать первый шаг. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов, передает «Лента.ру».
Абрамов рекомендует создать внутреннюю установку: «Мне необходимо иметь финансовую подушку на случай непредвиденных обстоятельств», чтобы избежать жизни от зарплаты до зарплаты. Важно разделить свои финансовые возможности и создать страховой резерв или начать откладывать на пенсию. На начальном этапе, по его мнению, стоит сосредоточиться на создании страхового фонда. Экономист советует придерживаться простых стратегий и избегать сложных финансовых комбинаций.
В настоящее время, по его словам, лучше всего начинать откладывать деньги в банках на депозиты. Когда человек почувствует уверенность в своих инвестиционных знаниях, можно рассмотреть возможность вложений в государственные облигации, фонды денежного рынка или облигации надёжных эмитентов. Эти инвестиции можно осуществлять через паевые фонды крупных компаний, которые предлагают низкие комиссии — не более 0,7 процента от стоимости активов за управление, пояснил Абрамов.
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