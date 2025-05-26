Экономист ответил, сколько должен стоить автомобиль

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С учетом российских реалий, стоимость машины должна составлять шесть месячных доходов гражданина. Об этом пишет портал «Татар-информ» со ссылкой на финансиста Михаила Беляева. Он отметил, что средний уровень зарплат в России составляет примерно 90 тысяч рублей, а это значит, что полугодовой доход равен примерно 500 тысячам рублей.
«И недорогой автомобиль еще недавно столько и стоил», — пояснил аналитик.Беляев подчеркнул, что с учетом роста цен на машины за последние годы, можно брать за ориентир доход за год, т.е. 12 зарплат.
«Соответственно, если ваша зарплата составляет 90 тыс., то справедливая цена вашего автомобиля — 1 млн рублей», — добавил Беляев.Эксперт заключил, что в таком случае автомобиль будет посильным товаром для человека.
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