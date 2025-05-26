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Экономист ответил, сколько должен стоить автомобиль

Беляев: автомобиль должен стоить шесть месячных доходов гражданина
Фото: istockphoto/3dan3

Фото: istockphoto/3dan3

С учетом российских реалий, стоимость машины должна составлять шесть месячных доходов гражданина. Об этом пишет портал «Татар-информ» со ссылкой на финансиста Михаила Беляева. Он отметил, что средний уровень зарплат в России составляет примерно 90 тысяч рублей, а это значит, что полугодовой доход равен примерно 500 тысячам рублей.
«И недорогой автомобиль еще недавно столько и стоил», — пояснил аналитик.
Беляев подчеркнул, что с учетом роста цен на машины за последние годы, можно брать за ориентир доход за год, т.е. 12 зарплат.

«Соответственно, если ваша зарплата составляет 90 тыс., то справедливая цена вашего автомобиля — 1 млн рублей», — добавил Беляев.
Эксперт заключил, что в таком случае автомобиль будет посильным товаром для человека.

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#мир
#россия
#машины
#автомобили
#экономика
#цены
#новости
В РФ продажи игрушек-монстров Лабубу выросли в 13 раз
25 мая 2025, 13:20

Фото: Инстаграм* @labuby_shop

Продажи в РФ игрушек-монстров Лабубу в мае выросли в 13 раз по сравнению с таким же периодом апреля, но средний чек на них снизился в 1,5 раза, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Отмечалось, что сейчас средний чек за Лабубу составляет 6575 рублей, а в 2024 году такие игрушки не продавались.

«Число покупок в мае (1-20 мая) — выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей)», — уточнили аналитики.

После ухода прилавков хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси россияне заинтересовались альтернативными игрушками, которые сочетают в себе функциональность и эмоциональную привязку, например, «гусь-обнимусь», «чебурашка». Сейчас монстры вновь вернулсиь на рынок, но более «мягкие» — Лабубу.

По мнению аналитиков, интерес к этим игрушкам увеличился из-за социальных сетей и трендов кей-поп-культуры.

«Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента», — ​подчеркнули эксперты.

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#деньги
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#эксперты
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Россия в два раза сократила закупки вина из-за рубежа
24 мая 2025, 18:46

Фото: iStock/ ValentynVolkov

С января по март 2025 года РФ вдвое сократила ввоз вина из-за рубежа. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
В первом квартале 2025 года из-за рубежа в Российскую Федерацию поставили вина на 119,6 миллиона долларов. Это значение в два раза меньше показателей за такой же период 2024 года. Вместе с тем уменьшение импорта затронуло всех поставщиков.

Сейчас лидирующую позицию в списке стран-поставщиков вина занимает Италия — показатели снизились в 2,8 раза, однако достигли 32,4 миллиона долларов. Второе место заняла Грузия (27,6 миллиона долларов), на третьем месте расположилась Латвия (25,4 миллиона долларов), а на четвертой строчке оказалась Польша (9,8 миллиона долларов). На пятом месте вместо привычной Испании разместилась Португалия (6,2 миллиона долларов).

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#экономика
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Ntech: в России стали хуже продаваться продукты на фоне инфляции
24 мая 2025, 04:16

Фото: iStock/Minerva Studio

В первом квартале этого года в России наблюдалось снижение темпов роста продаж продуктов на фоне инфляции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство Ntech.
«По данным Ntech, с января по март продажи увеличились лишь на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом квартале 2023 года рост составлял 6,8%, во втором — 6%, в третьем — 7,8%, а в четвертом — 5,2%», — говорится в сообщении.

Аналитики объясняют падение роста продаж с увеличением уровня инфляции в стране. По данным Росстата, в марте 2025 года стоимость продовольственных товаров увеличилась на 12,4% в сравнении с прошлым годом. При этом показатель на 50% превышает результат марта 2024 года, когда инфляция достигла 8,1%. Рост цен заставил потребителей отказываться от покупки продуктов, которые ранее пользовались стабильным спросом.

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Эксперт ответил, опустится ли курс доллара до 50 рублей
Кох: ждать, что доллар вновь подешевеет до 50 рублей не стоит
22 мая 2025, 19:17

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Не стоит ожидать понижения доллара до 50-60 рублей, заявил порталу «Татар-информ» доктор экономических наук Игорь Кох. По словам эксперта, снижение американской валюты связано с улучшением внешнеполитической обстановки.
«Скорее всего, дальнейшего укрепления рубля не стоит ожидать. Иностранная валюта, конечно, еще может подешеветь на несколько рублей, но не глобально», — добавил профессор.
Спикер заключил, что ослабление рубля будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Накануне Центробанк установил официальный курс доллара США ниже 80 рублей впервые с весны 2023 года.

Перед этим экономист Михаил Беляев рассказывал, что в течение года возможно плавное снижение рубля по отношению к доллару.

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#рубль
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#экономика
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Калганов: в России есть тенденции для сохранения пенсий
22 мая 2025, 18:07

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Сокращение работающего населения не вызовет полную отмену пенсий, заявил «Татар-информу» экономист Андрей Колганов. Он отметил, что проблема существует, ведь при старении населения меняется соотношение между пенсионерами и работающими людьми.
В частности, бремя содержания пожилых граждан ложится на все меньшее число работоспособных. Собеседник подчеркнул, что такая проблема есть во многих странах. При этом не совсем верно считать, что работающие вообще не смогут содержать пожилых, сказал экономист. Калганов назвал две противодействующие тенденции для сохранения пенсий.

«Во-первых, применяются меры, которые приводят к продлению срока трудовой активности пожилого поколения. Человек, достигающий пенсионного возраста, не всегда перестает работать. У нас сейчас в России треть лиц пенсионного возраста продолжает работать. Соответственно значительная часть пенсионеров способна создавать необходимые ресурсы для содержания своих неработающих сверстников», — прокомментировал он.

Суть второй тенденции в изменении в пользу стандартной модели демографической структуры населения. Калганов разъяснил, что удельный вес молодых граждан не выше, но и не ниже. Таким образом общая численность населения на том же уровне.

«И соотношение между работающим и неработающим населением фиксируется и перестает меняться в худшую сторону», — заключил Колганов.
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