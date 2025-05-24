Ntech: в России стали хуже продаваться продукты на фоне инфляции

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В первом квартале этого года в России наблюдалось снижение темпов роста продаж продуктов на фоне инфляции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство Ntech.
«По данным Ntech, с января по март продажи увеличились лишь на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом квартале 2023 года рост составлял 6,8%, во втором — 6%, в третьем — 7,8%, а в четвертом — 5,2%», — говорится в сообщении.
Аналитики объясняют падение роста продаж с увеличением уровня инфляции в стране. По данным Росстата, в марте 2025 года стоимость продовольственных товаров увеличилась на 12,4% в сравнении с прошлым годом. При этом показатель на 50% превышает результат марта 2024 года, когда инфляция достигла 8,1%. Рост цен заставил потребителей отказываться от покупки продуктов, которые ранее пользовались стабильным спросом.
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