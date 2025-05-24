Россия в два раза сократила закупки вина из-за рубежа

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С января по март 2025 года РФ вдвое сократила ввоз вина из-за рубежа. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
В первом квартале 2025 года из-за рубежа в Российскую Федерацию поставили вина на 119,6 миллиона долларов. Это значение в два раза меньше показателей за такой же период 2024 года. Вместе с тем уменьшение импорта затронуло всех поставщиков.
Сейчас лидирующую позицию в списке стран-поставщиков вина занимает Италия — показатели снизились в 2,8 раза, однако достигли 32,4 миллиона долларов. Второе место заняла Грузия (27,6 миллиона долларов), на третьем месте расположилась Латвия (25,4 миллиона долларов), а на четвертой строчке оказалась Польша (9,8 миллиона долларов). На пятом месте вместо привычной Испании разместилась Португалия (6,2 миллиона долларов).
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Сейчас лидирующую позицию в списке стран-поставщиков вина занимает Италия — показатели снизились в 2,8 раза, однако достигли 32,4 миллиона долларов. Второе место заняла Грузия (27,6 миллиона долларов), на третьем месте расположилась Латвия (25,4 миллиона долларов), а на четвертой строчке оказалась Польша (9,8 миллиона долларов). На пятом месте вместо привычной Испании разместилась Португалия (6,2 миллиона долларов).
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Ольга Енгалычева