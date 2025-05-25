В РФ продажи игрушек-монстров Лабубу выросли в 13 раз

Продажи в РФ игрушек-монстров Лабубу в мае выросли в 13 раз по сравнению с таким же периодом апреля, но средний чек на них снизился в 1,5 раза, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».