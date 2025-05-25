В РФ продажи игрушек-монстров Лабубу выросли в 13 раз

Фото: Инстаграм* @labuby_shop
Продажи в РФ игрушек-монстров Лабубу в мае выросли в 13 раз по сравнению с таким же периодом апреля, но средний чек на них снизился в 1,5 раза, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Отмечалось, что сейчас средний чек за Лабубу составляет 6575 рублей, а в 2024 году такие игрушки не продавались.
После ухода прилавков хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси россияне заинтересовались альтернативными игрушками, которые сочетают в себе функциональность и эмоциональную привязку, например, «гусь-обнимусь», «чебурашка». Сейчас монстры вновь вернулсиь на рынок, но более «мягкие» — Лабубу.
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«Число покупок в мае (1-20 мая) — выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей)», — уточнили аналитики.
После ухода прилавков хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси россияне заинтересовались альтернативными игрушками, которые сочетают в себе функциональность и эмоциональную привязку, например, «гусь-обнимусь», «чебурашка». Сейчас монстры вновь вернулсиь на рынок, но более «мягкие» — Лабубу.
По мнению аналитиков, интерес к этим игрушкам увеличился из-за социальных сетей и трендов кей-поп-культуры.
«Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента», — подчеркнули эксперты.
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Ольга Енгалычева