Финансист Бабин предрёк курс доллара выше 90 рублей в ближайшие две недели

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие две недели курс доллара будет составлять 90,5-91,5 рубля.
«Продажи иностранной валюты ЦБ в новом месячном периоде сократятся на сумму, которую Минфин должен за это же время вложить в иностранную валюту и золото в рамках исполнения бюджетного правила. В относительном выражении примерно вдвое сократятся продажи в новом периоде. На краткосрочном горизонте это может оказать некоторое давление на рубль», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
Ранее аналитик Сергей Раманинов предположил, что на следующей неделе курс евро будет в диапазоне 95,8-98 рублей. По его словам, на курс рубля оказывают влияние ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и цены на нефть.
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