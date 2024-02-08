Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара на уровне 91 рубля

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшую неделю будет находится на уровне примерно 91 рубля.
Он добавил, что серьёзных изменений в курсе валют в ближайшее время также не предвидеться.
По его словам, на рубль влияет дисбаланс между объёмом поступающей валюты и спросом на неё импортеров и инвесторов.
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По его словам, на рубль влияет дисбаланс между объёмом поступающей валюты и спросом на неё импортеров и инвесторов.
«А импорт стабильно высок. Отсюда ситуация, когда предложение инвалют не может достаточно комфортно удовлетворить спрос на них. В то же время жёсткая политика ЦБ по ключевой ставке, временный контроль продажи экспортной выручки и валютные интервенции ЦБ удерживают нацвалюту от ослабления. Серьёзных изменений валютных курсов в ближайшее время не предвидим, доллар продолжит двигаться вокруг отметки 91 рубль», — отметил в беседе с Газета.ру Бахтин.
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Мелисса Тимофеева