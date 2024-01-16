Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара грядущей весной

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Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказало мнение о том, что будущей весной курс доллара составит 85-90 рублей.
«Весной курс рубля, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 85-90 рублей за доллар в зависимости от действий ЦБ РФ, продажи валютной выручки экспортерами и конъюнктуры мировых цен на нефть. Пока тенденции таковы, что рубль будет поддержан растущими нефтяными котировками. Но этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны правительства и Банка России, что обеспечит рублю устойчивость», — объяснил в беседе с Газета.ру Перепелица.
Он добавил, что в случае, если стоимость нефти не увеличится, то государство обеспечит поддержку рубля и его закрепление в заданном диапазоне.
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Мелисса Тимофеева