ЦБ РФ подверг критике практику банков по ограничению выдачи льготной ипотеки

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Центробанк увидел риски на фоне распространившейся практики предоставления льготной ипотеки только от застройщиков и с комиссией. Регулятор также намерен корректность оценки кредитными организациями стоимости ипотечных залогов.
Регулятор пояснил, что суммы комиссий в конечном итоге могут быть внесены застройщиком в цены, а это существенно увеличит разрыв между первичным и вторичным рынками недвижимости. Чтобы избежать системных рисков, Банк России намерен проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов.
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